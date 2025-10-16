Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Rahser: Motorrad Suzuki gestohlen - Haben Sie Hinweise?

Viersen-Rahser (ots)

Am Mittwochabend, den 15. Oktober gegen 20:20 Uhr stahlen unbekannte Täter ein Motorrad der Marke Suzuki auf der Rektoratstraße. Der Besitzer des Fahrzeugs zeigte den unbekannten Tätern das Motorrad, welche sich zuvor auf eine Internetanzeige des zu verkaufenden Motorrads meldeten. Nachdem der Besitzer den Zündschlüssel ins Motorrad steckte, um den Motor einzuschalten, stieg der unbekannte Mann auf das Motorrad und fuhr in unbekannte Richtung davon. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um eine Suzuki Burgman, Erstzulassung 2009. Der Tatverdächtige wird als ca. 20 bis 25 Jahre alt, ca. 165 cm groß, mit dunklen Haaren und dunkler Jacke beschrieben. Haben Sie Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder zu den Tätern? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 / 377-0. /js (936)

