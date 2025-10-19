PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Tuner-Treffen - Polizei kontrolliert mit zahlreichen Einsatzkräften

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am späten Samstagabend wurde der Polizei gegen 23.00 Uhr ein Tuner-Treffen auf dem 'Globus' Parkplatz auf der Straße 'Höhenhöfe' in St. Tönis gemeldet. Die ersten Einsatzkräfte stellten zahlreiche Fahrzeuge auf dem Parkplatz fest. Augenscheinlich hatten sich mehrere hundert Fahrzeuge aus ganz NRW, den Niederlanden und Belgien versammelt. Die Polizei zog zahlreiche Einsatzkräfte zusammen. Die Viersener Polizei wurde dabei von Kräften aus Düsseldorf, Krefeld und Neuss unterstützt. Fahrzeuge, die noch auf den Parkplatz wollten, wurden umgeleitet und selektiv kontrolliert. Abreisende Fahrzeuge wurden ebenfalls kontrolliert. Die Einsatzkräfte leiteten neun Bußgeldverfahren ein und ahndeten mehrere geringfügigere Verstöße. Einen Pkw stellten die Einsatzkräfte sicher. Weiter fertigten sie eine Strafanzeige wegen des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht. Das Treffen, das möglicherweise von einer Tuner-Gruppe aus den Niederlanden initiiert wurde, löste sich gegen 04.00 Uhr auf. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun. /wg (940)

