Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Beim Überholen zusammengestoßen
Einen abbiegenden Autofahrer überholte ein 26-Jähriger am frühen Donnerstagmorgen in Königsbronn.

Ulm (ots)

Ein 24-Jähriger fuhr gegen 2.30 Uhr in der Heidenheimer Straße in Richtung Aalen. Auf Höhe eines Supermarkts bog er mit seinem Dacia nach links auf den Parkplatz ab. Im selben Augenblick überholte ein 26-Jähriger mit einem Ford Transit den Abbieger. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen und klärt nun den genauen Unfallhergang. Verletzt wurde niemand. Den Schaden an den beiden fahrbereiten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 3.000 Euro.

++++2000314 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

