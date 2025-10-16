Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei zieht maroden Laster aus dem Verkehr

Am Mittwoch kontrollierte die Polizei in Ulm einen völlig desolaten Sattelzug.

Der rumänische Sattelzug fuhr gegen 12 Uhr in der Herrlinger Straße. Dort wurde er durch den Verkehrsdienst Laupheim einer Verkehrskontrolle unterzogen und genauer unter die Lupe genommen. Dabei entdeckten die Beamten gravierende Mängel am Auflieger. Dieser war in der Mitte komplett durchgebrochen. Das Loch wurde durch den 50-jährigen Fahrer provisorisch mit einer Stahlplatte überdeckt. Des Weiteren war der Aufbau des Aufliegers mehrfach aufgrund von Rost gerissen. Der Sattelzug hatte außerdem eine mangelhafte Bremsanlage und Motoröl tropfte heraus. Zur Begutachtung wurde ein technisches Gutachten angefordert. Der Gutachter stufte den LKW als verkehrsunsicher ein. Der 50-jährige Fahrer musste eine Sicherheitsleistung sowie die polizeiliche Begleitung zu einer Fachwerkstatt bezahlen. Das Kennzeichen wurde beschlagnahmt.

Hinweis der Polizei: Ein technisch einwandfreies Fahrzeug dient der Sicherheit Aller. Lassen Sie technische Einrichtungen regelmäßig durch Fachpersonal in Werkstätten prüfen. Auftretende Mängel müssen sofort repariert werden. Warten Sie nicht bis zur nächsten Hauptuntersuchung. Überprüfen Sie regelmäßig ihr Fahrzeug.

