POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Polizei schnappt berauschten Fahrer

Am Mittwoch war ein Mann ohne Führerschein und unter Drogen in Heidenheim a.d. Brenz unterwegs.

Ulm (ots)

Gegen 8.30 Uhr sahen die Polizisten einen Autofahrer in der Friedrich-Pfennig-Straße. Den Ermittlern war bekannt, dass der Fahrer des Peugeot keinen Führerschein mehr hatte. Deshalb nahmen sie die Verfolgung auf und führten in der Heinrich-Maier-Straße eine Kontrolle durch. Sofort gab der 64-Jährige an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem hatten die Beamten den Verdacht, dass der Senior unter dem Einfluss von Rauschgift stand. Der Fahrer hatte starkes Zittern und auffällige Pupillen. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain. Der Mann musste eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Die Polizeistreife stellte die Fahrzeugschlüssel sicher, damit der Senior nicht mehr mit seinem Auto fahren konnte. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen den 64-Jährigen.

