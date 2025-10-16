Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Beim Überholen zusammengestoßen

Einen abbiegenden Traktor überholte ein 50-Jähriger am Mittwoch bei Gerstetten. Blechschaden in Höhe von rund 8.000 Euro war die Folge.

Ulm (ots)

Ein 39-Jähriger fuhr gegen 15 Uhr auf der Landstraße 1168 von Dettingen nach Hausen. Er war mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine und Anhänger unterwegs und bog nach links ab. Hinter dem Traktorgespann fuhr ein 50-Jähriger mit seinem Mercedes. Der Autofahrer setzte zum Überholen an. In der weiteren Folge stießen die Fahrzeuge zusammen. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen und klärt nun den genauen Unfallhergang. Beide machten widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang. Verletzt wurde niemand. Den Schaden an den beiden fahrbereiten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 8.000 Euro. Auf beide Fahrenden kommen nun Anzeigen zu.

Landwirtschaftliche Arbeitsfahrzeuge sind oft nur mit einer Geschwindigkeit bis zu 25 km/h unterwegs. Wer den Traktor überholt, muss sicher sein, dass dieser am nächsten Feldweg nicht abbiegen möchte. Außerorts darf zum Überholen ergänzend Hupe und Lichthupe betätigt werden. Wer sich Traktoren nähert, sollte rechtzeitig vom Gas gehen. Auch sollte beachtet werden, dass Anbaugeräte (z.B. Schwader) beim Abbiegen ausschwenken können. Daher muss stets genügend Sicherheitsabstand eingehalten werden.

++++1998514

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell