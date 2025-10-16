POL-UL: (UL) Ulm - Mit Straßenbahn zusammen gestoßen
Beim Abbiegen übersah ein Autofahrer am Mittwoch an der Ulmer Messe eine Straßenbahn.
Ulm (ots)
Gegen 16.30 Uhr fuhr der 37-Jährige in der Böfinger Straße. Auf Höhe der Messehallen bog er nach links ab. Dort fuhr in Richtung Innenstadt eine Straßenbahn. Die stieß gegen das Auto. Bei dem Unfall wurden weder der Mercedes Fahrer noch die Insassen in der Straßenbahn verletzt. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.
+++++++ 1998647 (BK)
Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell