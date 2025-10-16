PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mit Straßenbahn zusammen gestoßen
Beim Abbiegen übersah ein Autofahrer am Mittwoch an der Ulmer Messe eine Straßenbahn.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr fuhr der 37-Jährige in der Böfinger Straße. Auf Höhe der Messehallen bog er nach links ab. Dort fuhr in Richtung Innenstadt eine Straßenbahn. Die stieß gegen das Auto. Bei dem Unfall wurden weder der Mercedes Fahrer noch die Insassen in der Straßenbahn verletzt. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

+++++++ 1998647 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren