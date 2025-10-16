Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mit Straßenbahn zusammen gestoßen

Beim Abbiegen übersah ein Autofahrer am Mittwoch an der Ulmer Messe eine Straßenbahn.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr fuhr der 37-Jährige in der Böfinger Straße. Auf Höhe der Messehallen bog er nach links ab. Dort fuhr in Richtung Innenstadt eine Straßenbahn. Die stieß gegen das Auto. Bei dem Unfall wurden weder der Mercedes Fahrer noch die Insassen in der Straßenbahn verletzt. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

+++++++ 1998647 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell