Beim Abbiegen ereignete sich am Mittwoch der Unfall in Göppingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 17 Uhr fuhr die 20-Jährige mit ihrem Renault in der Marktstraße und bog nach links in die Friedrich-Ebert-Straße ab. Dabei übersah sie den entgegenkommenden 47-Jährigen in seinem BMW. Der hatte Vorrang. Im Kreuzungsbereich stießen die Autos zusammen. Nach dem Unfall klagte die Unfallverursacherin über Schmerzen. Die Frau wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Der Renault wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der BMW konnte bis zur nächsten Werkstatt weiter fahren. Der Schaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

