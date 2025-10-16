PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Nicht aufgepasst
Beim Abbiegen ereignete sich am Mittwoch der Unfall in Göppingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 17 Uhr fuhr die 20-Jährige mit ihrem Renault in der Marktstraße und bog nach links in die Friedrich-Ebert-Straße ab. Dabei übersah sie den entgegenkommenden 47-Jährigen in seinem BMW. Der hatte Vorrang. Im Kreuzungsbereich stießen die Autos zusammen. Nach dem Unfall klagte die Unfallverursacherin über Schmerzen. Die Frau wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Der Renault wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der BMW konnte bis zur nächsten Werkstatt weiter fahren. Der Schaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

++++++++ 1998409 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren