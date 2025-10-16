Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrer missachtet Vorfahrt

Am Mittwoch kollidierte ein Radler mit einer Straßenbahn in Ulm.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 17.20 Uhr. Der 34-jährige Radler fuhr auf dem Radweg neben der Neue Straße in Richtung Schillerstraße. Im Bereich der Kreuzung Schillerstraße überquerte er die Straßenbahnlinie. Dabei missachtete er den Vorrang einer fahrenden Straßenbahn. Der Straßenbahnfahrer musste eine Vollbremsung einleiten. Dennoch stießen Mountainbiker und Straßenbahn zusammen. Bei dem Sturz zog sich der 34-Jährige leichte Verletzungen zu. Er kam in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme roch der Radler nach Alkohol. Eine Blutprobe soll nun klären, ob der Mann alkoholisiert war. Für die Dauer der Unfallaufnahme war eine Sperrung der Straßenbahnlinien bis etwa 18.15 Uhr notwendig. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

+++++++ 1999111 (BK)

