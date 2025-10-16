PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Baumaschine entwendet
Unbekannte stahlen von Dienstag auf Mittwoch eine Baumaschine bei Ehingen.

Ulm (ots)

Zwischen Dienstag 17 Uhr und Mittwoch 8.30 Uhr waren Unbekannte auf einer Baustelle am Weselweg zu Gange. Dort stahlen sie eine Rüttelplatte der Marke Wacker Klein. Das Diebesgut wurde durch die Täter wohl mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert. Das Polizeirevier Ehingen hat den Diebstahl aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Ehingen (Tel.: 07391/588-0) zu melden.

++++1994443

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren