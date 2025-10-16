Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Baumaschine entwendet

Unbekannte stahlen von Dienstag auf Mittwoch eine Baumaschine bei Ehingen.

Zwischen Dienstag 17 Uhr und Mittwoch 8.30 Uhr waren Unbekannte auf einer Baustelle am Weselweg zu Gange. Dort stahlen sie eine Rüttelplatte der Marke Wacker Klein. Das Diebesgut wurde durch die Täter wohl mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert. Das Polizeirevier Ehingen hat den Diebstahl aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Ehingen (Tel.: 07391/588-0) zu melden.

