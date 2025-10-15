Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Mit Fahrrad auf Auto aufgefahren und verletzt

Nicht aufgepasst hat ein 27-jähriger Rennradler am Dienstag in Blaubeuren-Asch.

Ulm (ots)

Zur Mittagszeit war der Radler mit seinem Cube Rennrad in der Dorfstraße unterwegs. Weil er wohl kurz durch seinen Fahrradcomputer am Lenker des Rennrades abgelenkt war, erkannte der 27-Jährige einen geparkten Citroen Kombi zu spät. Der Radfahrer versuchte noch nach links auszuweichen, prallte aber mit dem Lenker gegen die linke Kante am Heck des Autos. Dadurch wurde der 27-Jährige über den Lenker geschleudert und prallte mit dem Kopf gegen das Fahrzeug. Nach dem heftigen Aufprall stürzte der 27-Jährige auf die Straße und zog sich Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer in eine Klinik. Die Polizei Ulm-West hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Sie schätzt den Schaden an dem Auto und Rennrad auf jeweils 500 Euro. Der Radfahrer hatte einen Helm getragen.

Das Risiko von Stürzen kann zwar durch eigenes vorausschauendes und umsichtiges Verhalten, insbesondere bei der Teilnahme im Straßenverkehr, deutlich reduziert werden. Ganz auszuschließen ist die Unfallgefahr durch eigene oder Fehler anderer jedoch nie - wir alle machen Fehler, ob Kinder oder Erwachsene! Die dann drohenden Folgen: Schwere oder leider manchmal sogar tödliche Verletzungen können durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich gemindert werden. Mit der Aktion "Schütze Dein Bestes!" wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.

