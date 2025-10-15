Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrüger unterwegs

Am Dienstag gaben sich zwei Unbekannte in Ulm als Telekommunikationsunternehmensmitarbeiter aus.

Gegen 10 Uhr waren die beiden Unbekannten im Schlesienweg unterwegs. Sie klingelten bei einer Seniorin und gaben an, von einem Telekommunikationsunternehmen zu sein und eine Leitung überprüfen zu müssen. Die zwei Männer befanden sich für etwa 15 Minuten in der Wohnung der Frau, während diese angewiesen wurde etwas an ihrem Fernseher nachzusehen. Als die Unbekannten weg waren, stellte die Seniorin das Fehlen ihres Schmucks fest.

Der Polizeiposten Böfingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Tätern. Sachdienliche Hinweisen nimmt der Posten unter der Telefonnr. 0731/267899 entgegen.

Ein Täter wird als etwa 40 Jahre, etwa 190 cm groß und schlank mit dunklen Haaren beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er dunkle Arbeitsklamotten. Der zweite Täter war etwas älter, etwa 40 - 45 Jahre und etwa 170 cm groß. Auch dieser trug dunkle Arbeitskleidung.

Hinweis der Polizei:

Ganz besonders häufig haben es Betrüger an der Haustür auf Senioren abgesehen, die sich in ihren vier Wänden vermeintlich sicher fühlen. Ziel dieser unliebsamen Besucher ist es, in die Wohnung gebeten zu werden, denn dort sind in aller Regel weder Zeugen noch andere Personen zu erwarten, die die eigenen Pläne durchkreuzen könnten. Einem Betrüger sind seine finsteren Absichten in den seltensten Fällen anzusehen. Die Täter treten in ganz unterschiedlichen Rollen auf: Mal geben sie sich als seriös gekleideter Geschäftsmann, mal werden sie als Handwerker in Arbeitskleidung, als Hilfsbedürftiger oder sogar als angebliche Amtsperson aus. Um ans Ziel zu gelangen, überraschen die Täter immer wieder durch außerordentlichen Ideenreichtum.

Deshalb rät die Polizei:

Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch. Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an. Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Wählen Sie die offiziellen Rufnummern von den Unternehmen, um sich zu vergewissern. Im Zweifelsfall rufen sie immer die Polizei an und erkundigen sich, ob eventuell ein Betrug vorliegen könnte.

