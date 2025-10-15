Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Unfall mit Kehrmaschine

40.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Eberhardzell vom Dienstag.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr in der Ortsstraße. Der 65-jährige Skoda-Lenker fuhr auf der K7569 in Richtung Dietenwengen. Er bog nach links in die Ortsstraße ein. Hierbei übersah er wohl aus Unachtsamkeit den 41-Jährigen. Dieser fuhr mit seiner MAN-Kehrmaschine in Richtung Fischbach und hatte Vorfahrt. Es kam zum Unfall. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Biberach schätzt den Sachschaden an den zwei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen auf insgesamt etwa 40.000 Euro.

