Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Frau von Hund gebissen Zeugen gesucht

Emsdetten (ots)

Eine 23-jährige Frau aus Emsdetten ist am Freitagmittag (10.10.) gegen 13.10 Uhr an der Reckenfelder Straße von einem Hund gebissen worden.

Die Frau war mit ihrem Fahrrad auf dem Nachhauseweg und fuhr in Richtung Emsdetten, als sie zwischen den Einmündungen Hollingen und Im Holtkamp einen Fußgänger mit Kinderwagen und Hund überholte. Der Hund biss ihr ins Bein. Zuhause stellte die Frau fest, dass sie verletzt war. Sie suchte einen Arzt auf.

Der Hundebesitzer war den Aussagen zufolge etwa 1,70 Meter groß, hatte eine normale Statur und trug eine schwarze Bomberjacke mit Kapuze. Er schob einen schwarzen Kinderwagen mit Babywanne. Der Hund war mittelgroß und braun mit schwarzer Schnauze. Es war vermutlich ein Mischling, ähnlich einem belgischen Schäferhund.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Hund oder den Hundebesitzer geben können. Diese melden sich bitte bei der Wache in Emsdetten: Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell