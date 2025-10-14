PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Verkehrsunfallflucht Auto an der Eper Straße beschädigt

Metelen (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag (12.10.2025), 15.00 Uhr und Montag (13.10.), 08.30 Uhr ist an der Eper Straße, Höhe Hausnummer 6, ein Auto durch ein unbekanntes Fahrzeug touchiert und im Bereich der linken Fahrzeugseite stark beschädigt worden.

Der beschädigte Wagen, ein roter Nissan Micra, stand auf dem Parkstreifen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Der Standort Nissans und die Art der Beschädigungen lassen vermuten, dass das unfallverursachende Fahrzeug in Fahrtrichtung stadtauswärts gefahren ist. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall mit Sachschaden und Flucht aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem bisher unbekannten Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Steinfurt unter 02551/15-4115 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

