Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Unbekannte dringen in Wohnhaus ein, vier Täter Von Geschädigtem überrascht

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitagabend (10.10.) durch eine Seitentür in ein Wohnhaus an der Industriestraße in Mesum, nahe der B481, gelangt. Sie wurden von dem Geschädigten überrascht und flüchteten.

Gegen 19 Uhr klingelte es zunächst an der Tür des Geschädigten. Dieser konnte an der Tür keine Personen feststellen. Nach kurzer Zeit betrat er die Einfahrt des Hauses und erkannte dort mehrere unbekannte Personen. Zwei waren offenbar über eine Seitentür in die Wohnung im Erdgeschoss gelangt, zwei weitere standen Schmiere. Als sie vom Geschädigten gesehen wurden, flüchteten die Personen zu Fuß in Richtung Industriestraße, zum Teil in Richtung Mesum.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Alle waren männlich und etwa 30 bis 40 Jahre alt. Einer war etwa 1,85 Meter groß und hatte eine stämmige Statur. Er hatte grau-melierte Haare, trug einen schwarzen Vollbart und eine rote Daunenjacke. Ein weiterer war schlank, hatte ebenfalls einen schwarzen Vollbart und schwarze längere Haare die zur Seite gegelt waren. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke. Die beiden waren im Haus. Die beiden weiteren Täter waren schwarz bekleidet, einer von ihnen war schlank, der andere stämmig. Alle vier hatten sogenannte Game Master-Masken auf.

Die Polizei nimmt Hinweise zu den Tätern entgegen, bei der Wache in Rheine: Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell