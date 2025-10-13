Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren-Laggenbeck, Verkehrsunfallflucht Fahrgast im Bus verletzt

Ibbenbüren (ots)

Am Mittwoch (08.10.) gegen 15.20 Uhr bog ein Fahrzeug von der Permer Straße nach links in die Mettinger Straße ab. Der Pkw nahm einem Bus die Vorfahrt, der auf der Mettinger Straße in Richtung Mettingen fuhr.

Eine Kollision zwischen den Fahrzeugen konnte aufgrund einer Vollbremsung des Busfahrers verhindert werden. Durch das Bremsmanöver stürzte jedoch ein Fahrgast im Bus und verletzte sich leicht.

Der Autofahrer fuhr weiter, ohne seinen gesetzlichen Feststellungspflichten nachzukommen. Es soll sich bei dem flüchtigen Pkw um eine dunkle Limousine älteren Baujahres gehandelt haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem dunkeln Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Polizei Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell