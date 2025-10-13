Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Einbruch in Bäckerei Seitentür und Tresor aufgebrochen

Hörstel (ots)

Unbekannte Täter sind in eine Bäckerei an der Riesenbecker Straße, Höhe Sendstraße, in Bevergern eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag (12.10.), 10.45 Uhr und Montag (13.10.), kurz nach 04.00 Uhr.

Mit Gewalt brachen die Täter eine Seitentür auf, im Gebäude öffneten sie ebenfalls gewaltsam einen Tresor. Was genau aus dem Tresor gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen dieses Einbruchs. Hinweise bitte an die Wache in Rheine: Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell