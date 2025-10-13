Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Imbiss und in Bürogebäude An der Hansastraße

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag (10.10.) in einen Imbiss sowie in ein Bürogebäude an der Hansastraße eingebrochen.

An dem Imbiss, der zum Gebäudekomplex eines großen Supermarkts gehört und zum Parkplatz hin liegt, hebelten die Unbekannten ein Fenster auf. Dies geschah zwischen Donnerstag (09.10.), 20.00 Uhr und Freitag, 08.45 Uhr. Die Täter gelangten in den Imbiss. Die Kriminellen durchsuchten die Schränke und stahlen einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag.

An der Einmündung Laggenbecker Straße/Hansastraße hebelten Unbekannte an einem Bürogebäude ein Fenster auf und gelangten so in das Büro einer Firma. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag (09.10.), 18.30 Uhr und Freitag, 10.30 Uhr. Die Täter durchwühlten Schänke und andere Möbelstücke und hebelten im Gebäude mehrere Türen auf. Außerdem schlugen sie eine Glastür ein. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt zu diesen Einbrüchen und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, bei der Wache in Ibbenbüren: Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell