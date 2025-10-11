PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Serie von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld (ots)

Am Freitag (10.11.), in der Zeit von 13 Uhr bis 22.30 Uhr, kam es in der Hünfelder Straße in Bad Hersfeld zu Sachbeschädigungen an insgesamt neun Kraftfahrzeugen.

Die bislang unbekannten Täter zerkratzten hierbei mittels eines unbekannten Gegenstandes die Fahrzeugtüren an den betroffenen Kraftfahrzeugen. Derzeit liegen keinerlei Täterhinweise vor.

Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 18.000 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zu vorliegendem Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 06621 932-0 bei der Polizei in Bad Hersfeld, bei jeder anderern Polizeideinststelle oder über die Onlinewache im Internet unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld - Faupel, POK´in

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

