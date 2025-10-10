PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Pkw - Taschendiebstahl in Einkaufsmarkt

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl aus Pkw

Lauterbach. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Mittwochabend (08.10.) und Donnerstagmorgen (09.10.) Zutritt zu einem grauen Ford Mondeo, der in der Bahnhofstraße geparkt war. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie Airpods sowie Bargeld.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

   - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw
   - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist
   - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Taschendiebstahl in Einkaufsmarkt

Mücke. Unbekannte Täter entwendeten am Donnerstag (09.10.), zwischen 12.30 Uhr und 12.50 Uhr, die Geldbörse einer 87-jährigen Kundin eines Lebensmitteldiscounters in der Merlauer Straße in Nieder-Ohmen. Hierzu nutzen sie einen kurzen Augenblick der Unaufmerksamkeit, um diese unbemerkt aus einer mitgeführten Tasche zu entnehmen.

Ihre Polizei rät:

   - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie 
     Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den
     Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm
   - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: 
     Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher 
     nach der Beute.
   - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten 
     Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

