Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen: Marihuana und Bargeld sichergestellt - Sieben Personen vorläufig festgenommen

Bad Hersfeld (ots)

Am Donnerstag (02.10.) stellten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Osthessen mit Unterstützung des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz Rauschmittel im Straßenverkaufswert von etwa 40.000 Euro sicher. Sieben Personen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren sind vorläufig festgenommen worden.

Hintergrund der Maßnahmen waren Erkenntnisse aus einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Fulda und der Kriminalpolizei Bad Hersfeld gegen mehrere Personen, die wegen des Verdachts des Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge in das Visier der Ermittler geraten sind. Die Staatsanwaltschaft Fulda beantragte aufgrund dessen beim Amtsgericht Fulda Durchsuchungsbeschlüsse für vier Wohnungen im Stadtgebiet von Bad Hersfeld.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen stellten die Beamtinnen und Beamten insgesamt etwa 8,5 Kilogramm Marihuana, eine geringe Menge Kokain, circa 15.000 Euro Bargeld sowie mehrere Mobiltelefone und eine Geldzählmaschine sicher.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda wurden alle Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda.

