Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfallflucht im Parkhaus

Hünfeld. Am Mittwoch (08.10.), gegen 12.25 Uhr, ereignete sich im Bereich der Stadt Hünfeld eine Unfallflucht. Ein bislang nicht bekanntes Fahrzeug ist im Parkhaus gegen einen geparkten Mercedes Kombi gefahren und hat diesen am Fahrzeugheck beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Personen, die in den Mittagsstunden das Unfallgeschehen wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Hünfeld 06652 / 96580 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Polizeistation Hilders

HEF

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Ludwigsau. In der Zeit zwischen Montag (06.10.), gegen 16 Uhr, und Mittwoch (08.10.), gegen 15.40 Uhr, parkte ein Ludwigsauer seinen schwarzen Skoda auf dem Parkplatz der Straße "Neustadt" in Ersrode. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den geparkten Skoda im Bereich des rechten hinteren Kotflügels. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

