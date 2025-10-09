Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Imbisswagen aufgebrochen - Diebstahl aus Pkw - Garagenschlösser verklebt - Frau wird Opfer von falschen Polizeibeamten -

Imbisswagen aufgebrochen

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch (08.10.) einen Imbisswagen auf, der auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrum in der Straße "Am Rosengarten" stand. Die Täter stahlen diverse Lebensmittel und hinterließen rund 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Pkw

Petersberg. Aus einer grauen Mercedes V-Klasse, die in der Wilhelm-Fröhlich-Straße im Ortsteil Marbach vor einem Wohnhaus abgestellt war, stahlen Unbekannte am Mittwochmorgen (08.10.), zwischen 5 Uhr und 6 Uhr, eine Geldbörse. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Garagenschlösser verklebt

Flieden. In der Waldstraße verklebten Unbekannte am Dienstagabend (07.10.), zwischen 18.10 Uhr und 20.10 Uhr, drei Schlösser der Garagenanlage eines Mehrfamilienhauses mit Sekundenkleber. Es entstand rund 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Frau wird Opfer von falschen Polizeibeamten

Fulda. Am Mittwoch (08.10.) wurde eine Frau aus dem Landkreis Fulda Opfer dreister Betrüger. Mit der perfiden Masche des Schockanrufes brachten sie die Frau um eine fünfstellige Summe Bargeld.

Die Frau erhielt am Mittwochmittag einen Anruf. Es meldete sich eine Person, die sich als Polizist ausgab und behauptete, dass der Sohn der Angerufenen einen Verkehrsunfall verursacht habe. Hierbei sei eine Person zu Tode gekommen. Die Frau solle nun eine hohe Summe Bargeld bezahlen, damit ihr Sohn nicht ins Gefängnis muss. Die Frau glaubte den dreisten Betrügern und übergab wenige Stunden später eine fünfstellige Summe Bargeld an eine ihr unbekannte Person.

Es kann Jeden treffen

Wer glaubt, das hätte ihm definitiv nicht passieren können, der hat weit gefehlt: Das Vorgehen der Täterinnen und Täter - das zeigt die kriminalistische Erfahrung - ist besonders perfide, überaus gut geschauspielert und vorbereitet und passt oft auf die Lebenssituation der Angerufenen oder wird dieser angepasst.

Im Gesprächsverlauf gehen die Betrüger äußerst geschickt vor und bringen ihre Opfer so dazu, Wertsachen zusammenzutragen und an vereinbarten Örtlichkeiten abzulegen oder zu übergeben. Den Opfern wird eindringlich suggeriert, dass man nur so eine Verhaftung abwenden könne. Es ist bei dieser Masche auch nicht auszuschließen, dass die Kriminellen ihre Opfer anweisen zur Bank zu fahren, um dort Bargeldbeträge abzuheben.

Sobald die Vermögenswerte greifbar und ein Ablage- oder Übergabeort vereinbart wurde, kommt ein Betrüger oder eine Betrügerin persönlich vorbei, um die Wertgegenstände abzuholen.

Ihre Polizei warnt:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Rufen Sie die Polizei an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen. - Informierten Sie Angehörige, Verwandte und Bekannte über die aktuelle Anrufwelle.

Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite https://ppoh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Regional-Informiert/

