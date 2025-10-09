PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OH: 29-Jähriger verletzt drei Polizisten nach Trunkenheitsfahrt - Versuchter Diebstahl aus Pkw

Hersfeld-Rotenburg (ots)

29-Jähriger verletzt drei Polizisten nach Trunkenheitsfahrt

Bad Hersfeld. Am Mittwochabend (08.10.) meldete eine Zeugin gegen 22.20 Uhr einen Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Homberger Straße / Wehneberger Straße. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen war der 29-jährige Fahrer eines Peugeot 207 auf der Homberger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs und beabsichtigte nach rechts in die Wehneberger Straße abzubiegen. Aus bislang unklarer Ursache prallte er frontal in die dort befindliche Ampel. Hierdurch wurde nicht nur das Fahrzeug massiv beschädigt, sondern auch die Ampel selbst. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 17.500 Euro.

Als eine Streife der Polizeistation Bad Hersfeld kurze Zeit später vor Ort eintraf, erhärtete sich der Verdacht, dass der 29-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol steht. Der Mann aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg verhielt sich den Beamten gegenüber verbal und körperlich aggressiv und widersetzte sich den Anweisungen, weshalb weitere Streifen zur Unterstützung hinzugezogen wurden. Bei der Festnahme leistete der 29-Jährige aktiven Widerstand und verletzte drei Beamte durch Schläge und Tritte leicht. Auf der Dienststelle wurde schließlich eine Blutentnahme durchgeführt. Der 29-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, der Körperverletzung sowie des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Versuchter Diebstahl aus Pkw

Hauneck. Unbekannte Täter durchsuchten zwischen Dienstagabend (07.10.) und Mittwochmorgen (08.10.) einen Opel Astra, der in der Straße "Wendebach" in Unterhaun geparkt war, nach Wertgegenständen. Aktuellen Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

   - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw
   - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist
   - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

