Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Unfallflucht mit gestohlenen Transporter zwischen Rothenklempenow und Dorotheenwalde (LK V-G)

Pasewalk (ots)

Am 06.10.2025 gegen 13:20 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums die Mitteilung über einen verunfallten Transporter im Bereich Rothenklempenow. Durch die Einsatzkräfte des Polizeihauptreviers Pasewalk konnte auf dem Verbindungsweg von Dorotheenwalde in Richtung Rothenklempenow ein weißer Transporter Renault Master festgestellt werden. Personen waren nicht vor Ort. Nach derzeitigen Kenntnisstand kam der Transporter in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Straßenbaum. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher vom Unfallort. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.500 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Transporter bereits einige Tage zuvor in Berlin als gestohlen gemeldet wurde. Weiterhin befanden sich gefälschte Kennzeichentafeln aus der Uckermark am Fahrzeug. Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte ein verantwortlicher Fahrzeugführer bis dato nicht festgestellt werden. Durch den Kriminaldauerdienst Anklam erfolgte die Spurensuche- und Sicherung am Transporter. Es wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei und Verkehrsunfallflucht gegen Unbekannt eingeleitet. Zur Aufklärung der Taten bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, denen am Vormittag bzw. gegen Mittag am 06.10.2025 im Bereich Dorotheenwalde/Rothenklempenow das oben genannte Fahrzeug oder Personen aufgefallen sind, die womöglich im Zusammenhang mit dem genannten Fahrzeug stehen, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Pasewalk unter der Telefonnummer 03973-2200 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

