Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit 6bverletzten Personen auf der B110 bei Stolpe

Anklam (ots)

Am 05.10.2025 gegen 13:20 Uhr kam es auf der B110 bei Stolpe zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 58-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Mercedes befuhr die Landstraße zwischen den Ortschaften Stolpe und Medow aus Stolpe kommend in Richtung Medow. An der Kreuzung Landstraße /B110 wollte er auf die B110 auffahren. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt eines PKW BMW eines 38-jährigen albanischen Fahrzeugführers, welcher die B110 in Richtung Jarmen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeug. Hierbei wurde der 38-jährige albanische Fahrzeugführer, seine 36-jährige deutsche Beifahrerin, drei im Fahrzeug befindliche Kinder im Alter von 3, 10 und 11 Jahren und der 58-jährige Fahrzeugführer leicht verletzt. Alle wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 25.000,-EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

