Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW missachtet Vorfahrt eines Traktors - drei Personen leichtverletzt

Barth (ots)

Am 05.10.2025 gegen 10:05 Uhr kam es in der Ortschaft Bartelshagen II zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Traktor. Hierbei befuhr der 35-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Nissan die K3 aus Richtung der Ortschaft Saal kommend in Richtung Bartelshagen II. In der Ortslage Bartelshagen II an der Kreuzung Nikolaus-Dierling-Straße / Hauptstraße (L211) beabsichtigte er auf die Hauptstraße zu fahren. Dabei beachtete er nicht den vorfahrtsberechtigten Traktor eines 20-jährigen deutschen Fahrzeugführers, welcher die Hauptstraße aus Richtung Hermannhof kommend in Richtung B105 befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurden der 35-jährige PKW-Fahrer, seine 34-jährige Beifahrerin und ein zweijähriges Kind leicht verletzt. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gefahren. Der Fahrer des Traktors blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 25.000,-EUR. Die Unfallstelle musste für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell