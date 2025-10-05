Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Grimmen (ots)

Am 04.10.2025 ereignete sich um 21:17 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der Kreuzung Friedrichstraße und der Straße der Solidarität in 18507 Grimmen. Ursächlich für die Kollision beider Fahrzeuge war die Missachtung der Vorfahrt durch den 46-jährigen deutschen Fahrzeugführer eines Pkw Mazda. Bei dem Unfall wurde der 37-jährige deutsche Vorfahrtsberechtigte leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins DRK-Krankenhaus nach Bartmannshagen verbracht. Beide Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

