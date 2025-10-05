PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Grimmen (ots)

Am 04.10.2025 ereignete sich um 21:17 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen
zwei Pkw auf der Kreuzung Friedrichstraße und der Straße der 
Solidarität in 18507 Grimmen. Ursächlich für die Kollision beider 
Fahrzeuge war die Missachtung der Vorfahrt durch den 46-jährigen 
deutschen Fahrzeugführer eines Pkw Mazda. Bei dem Unfall wurde der 
37-jährige deutsche Vorfahrtsberechtigte leicht verletzt und zur 
weiteren Behandlung ins DRK-Krankenhaus nach Bartmannshagen 
verbracht. Beide Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr 
fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen 
werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Im Auftrag

Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

