Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Greifswald (ots)

Am Nachmittag des 04.10.25 ereignete sich in der Bahnhofstraße, in 
17489 Greifswald ein Verkehrsunfall zwischen einem 49-jährigen 
italienischen Fahrer eines Pkw Ford und einer Fußgängerin, der neben 
Sach- auch Personenschaden zu beklagen hatte. Hierbei befuhr der 
Kleinwagen die Bahnhofstraße aus Richtung Goethestraße in Richtung 
des Kreisverkehrs Osnabrücker Straße. Zu diesem Zeitpunkt stand an 
der Kreuzung Bahnhofstraße auf einer Verkehrsinsel eine 70-jährige 
Greifswalderin, welche plötzlich die Fahrbahn betrat. Der Pkw konnte 
den Zusammenstoß trotz Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern. Die 
Fußgängerin wurde hierbei schwer- jedoch nicht lebensbedrohlich 
verletzt und wurde im Uniklinikum Greifswald versorgt. Der 
Sachschaden wurde auf circa 500 Euro beziffert.

Im Auftrag

Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

