Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Greifswald (ots)

Am Nachmittag des 04.10.25 ereignete sich in der Bahnhofstraße, in 17489 Greifswald ein Verkehrsunfall zwischen einem 49-jährigen italienischen Fahrer eines Pkw Ford und einer Fußgängerin, der neben Sach- auch Personenschaden zu beklagen hatte. Hierbei befuhr der Kleinwagen die Bahnhofstraße aus Richtung Goethestraße in Richtung des Kreisverkehrs Osnabrücker Straße. Zu diesem Zeitpunkt stand an der Kreuzung Bahnhofstraße auf einer Verkehrsinsel eine 70-jährige Greifswalderin, welche plötzlich die Fahrbahn betrat. Der Pkw konnte den Zusammenstoß trotz Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern. Die Fußgängerin wurde hierbei schwer- jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und wurde im Uniklinikum Greifswald versorgt. Der Sachschaden wurde auf circa 500 Euro beziffert. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleitstelle Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell