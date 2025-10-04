PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses

Gemeinde Boldekow (ots)

Am 03.10.2025 kam es gegen 16:55 Uhr zu einem Brand eines Kellers in 
einem Einfamilienhaus im Ortsteil Putzar der Gemeinde Boldekow 
(Vorpommern-Greifswald). Das Feuer zerstörte den Kellerbereich des 
Einfamilienhauses und Teile der darüber liegenden Wohnung wurden 
durch die Rauchentwicklung beschädigt. Der Hausbewohner konnte das 
Haus rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Nach ersten 
Schätzungen der Polizei entstand ein Sachschaden von ca. 150.000 
Euro. Zur Brandbekämpfung wurden die Feuerwehren Ducherow, Zinzow, 
Wusseken, Sarnow, Putzar und Boldekow mit insgesamt 34 Kameraden 
eingesetzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt und auf Weisung der 
Staatsanwaltschaft ein Brandursachenermittler für den Folgetag 
angefordert. Bislang konnte durch die eingesetzten Kräfte keine 
konkrete Brandursache ermittelt werden. Eine Brandstiftung kann 
ebenfalls nicht ausgeschlossen werden.
Daher werden Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen 
gemacht haben, gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Anklam unter
der Telefonnummer 039712512224, in jeder anderen Polizeidienststelle 
oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu
melden.

Im Auftrag

Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

