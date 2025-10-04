Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses

Gemeinde Boldekow (ots)

Am 03.10.2025 kam es gegen 16:55 Uhr zu einem Brand eines Kellers in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Putzar der Gemeinde Boldekow (Vorpommern-Greifswald). Das Feuer zerstörte den Kellerbereich des Einfamilienhauses und Teile der darüber liegenden Wohnung wurden durch die Rauchentwicklung beschädigt. Der Hausbewohner konnte das Haus rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Sachschaden von ca. 150.000 Euro. Zur Brandbekämpfung wurden die Feuerwehren Ducherow, Zinzow, Wusseken, Sarnow, Putzar und Boldekow mit insgesamt 34 Kameraden eingesetzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt und auf Weisung der Staatsanwaltschaft ein Brandursachenermittler für den Folgetag angefordert. Bislang konnte durch die eingesetzten Kräfte keine konkrete Brandursache ermittelt werden. Eine Brandstiftung kann ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Daher werden Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Anklam unter der Telefonnummer 039712512224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell