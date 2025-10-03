PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vollbrand eines Garagenkomplexes

Pasewalk (ots)

Am 03.10.2025 gegen 14:30 Uhr erhielt die Polizei Pasewalk Kenntnis 
von einem Brand in 17309 Rollwitz. Das Feuer brach in einem, zu 
DDR-Zeiten erbauten, Garagenkomplex mit 12 Garageneinheiten aus. Der 
komplette Garagenkomplex stand in Vollbrand. Die Freiwilligen 
Feuerwehren aus Rollwitz, Pasewalk, Züsedom und Damerow waren mit 
neun Fahrzeugen und ca. 61 Kameraden im Einsatz. Für die 
Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B109, der 
Ortsdurchfahrt Rollwitz. Das Feuer selbst konnte gegen 17:00 Uhr 
gelöscht werden, jedoch werden weiterführende Maßnahmen der 
Feuerwehren noch andauern.
Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Der 
Schaden in den einzelnen Garageneinheiten muss noch ermittelt und 
durch die einzelnen Garagenpächter beziffert werden.
Die Kriminalpolizei hat wegen des Verdachts der Fahrlässigen 
Brandstiftung die Ermittlungen übernommen.
Der Einsatz eines Brandursachenermittlers wurde für den morgigen Tag 
durch die Staatsanwaltschaft angeordnet.

Im Auftrag

Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

