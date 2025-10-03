Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vollbrand eines Garagenkomplexes

Pasewalk (ots)

Am 03.10.2025 gegen 14:30 Uhr erhielt die Polizei Pasewalk Kenntnis von einem Brand in 17309 Rollwitz. Das Feuer brach in einem, zu DDR-Zeiten erbauten, Garagenkomplex mit 12 Garageneinheiten aus. Der komplette Garagenkomplex stand in Vollbrand. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Rollwitz, Pasewalk, Züsedom und Damerow waren mit neun Fahrzeugen und ca. 61 Kameraden im Einsatz. Für die Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B109, der Ortsdurchfahrt Rollwitz. Das Feuer selbst konnte gegen 17:00 Uhr gelöscht werden, jedoch werden weiterführende Maßnahmen der Feuerwehren noch andauern. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Der Schaden in den einzelnen Garageneinheiten muss noch ermittelt und durch die einzelnen Garagenpächter beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat wegen des Verdachts der Fahrlässigen Brandstiftung die Ermittlungen übernommen. Der Einsatz eines Brandursachenermittlers wurde für den morgigen Tag durch die Staatsanwaltschaft angeordnet. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

