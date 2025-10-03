PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit hohen Sachschaden und einer leichtverletzten Personen

Greifswald (ots)

Am 03.10.2025 gegen 13:05 Uhr kam es auf der B194 auf Höhe der Ortschaft Vorbein zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und hohen Sachschaden. Hierbei befuhr die 20-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Mercedes die Kreisstraße 8 aus Richtung der Ortschaft Schwinge kommend in Richtung B194. An der Kreuzung B194 / Kreisstraße 8 bog sie nach links auf die B 194 ab. Dabei übersah sie einen aus Richtung Loitz kommenden auf der B194 fahrenden vorfahrtsberechtigten PKW Renault eines 67-jährigen deutschen Fahrzeugführer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Zusammenstoß wurde die 20-jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschlepper geborgen werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000,-EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

