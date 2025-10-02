PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruchsdiebstahl in ein Wohnmobil in Pasewalk (LK V-G)

Pasewalk (ots)

In den Morgenstunden des 02.10.2025 zwischen 1:00 und 4:30 Uhr kam es in 17309 Pasewalk zu einem Einbruchdiebstahl in ein Wohnmobil. Das Wohnmobil der Marke Mercedes war auf dem Parkplatz eines Hinterhofes in der Stettiner Straße abgestellt. Unbekannte Täter konnten die elektronische Verriegelung des Wohnmobils überwinden und stahlen aus dem Fahrzeug Gegenstände im Wert von ca. 1350 Euro.

Die Polizei bittet um Mithilfe durch die Bevölkerung. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern geben können, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier in Pasewalk unter der Telefonnummer 03973/2200 oder über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

