Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruchsdiebstahl in ein Wohnmobil in Pasewalk (LK V-G)

Pasewalk (ots)

In den Morgenstunden des 02.10.2025 zwischen 1:00 und 4:30 Uhr kam es in 17309 Pasewalk zu einem Einbruchdiebstahl in ein Wohnmobil. Das Wohnmobil der Marke Mercedes war auf dem Parkplatz eines Hinterhofes in der Stettiner Straße abgestellt. Unbekannte Täter konnten die elektronische Verriegelung des Wohnmobils überwinden und stahlen aus dem Fahrzeug Gegenstände im Wert von ca. 1350 Euro.

Die Polizei bittet um Mithilfe durch die Bevölkerung. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern geben können, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier in Pasewalk unter der Telefonnummer 03973/2200 oder über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag

Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

