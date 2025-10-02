PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in Binzer Hotelzimmer

Binz auf Rügen (ots)

Am heutigen Donnerstag, dem 2. Oktober 2025, wurde die Polizei durch die integrierte Rettungsleitstelle um 10:40 Uhr über einen Brand in einem Binzer Hotel in der Schillerstraße informiert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand brannte ein Papierkorb in einem Hotelzimmer. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf 8.500 Euro geschätzt. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

