Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in Binzer Hotelzimmer

Binz auf Rügen (ots)

Am heutigen Donnerstag, dem 2. Oktober 2025, wurde die Polizei durch die integrierte Rettungsleitstelle um 10:40 Uhr über einen Brand in einem Binzer Hotel in der Schillerstraße informiert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand brannte ein Papierkorb in einem Hotelzimmer. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf 8.500 Euro geschätzt. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

