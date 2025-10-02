PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei stoppt rasenden Mopedfahrer in 30-Zone

Koserow (Insel Usedom) (ots)

Am gestrigen Mittwochabend, dem 1. Oktober 2025, entzog sich ein Mopedfahrer in Koserow augenscheinlich einer Verkehrskontrolle. In der Folge kam es offenbar zu einer Verfolgungsfahrt sowie zu Sachschäden am beteiligten Moped und an einem Streifenwagen.

Gegen 22:50 Uhr forderten Beamte des Polizeireviers Heringsdorf einen 18-jährigen deutschen Fahrer eines Kleinkraftrads der Marke Simson auf der Hauptstraße in Koserow zum Anhalten auf, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen.

Da der Mopedfahrer auf die Anhaltesignale des Funkstreifenwagens offenbar nicht reagierte, schalteten die Beamten das Blaulicht ein. Daraufhin habe der 18-Jährige beschleunigt. Während der folgenden Verfolgungsfahrt erreichte der Mopedfahrer nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zeitweise eine stark überhöhte Geschwindigkeit in einer 30-Zone.

Mit Unterstützung einer weiteren Streifenwagenbesatzung konnte der Mopedfahrer offenbar nach einem Zusammenstoß mit einem Baum gestoppt werden.

Durch eine Kollision im Zusammenhang mit der Verfolgungsfahrt entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von etwa 2.500 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie des grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrens aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Franziska Höhne
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 12:00

    POL-NB: 43-Jähriger bedroht und beleidigt Polizisten in Stralsund

    Stralsund (ots) - Während einer Streifenfahrt stellten Polizeibeamte im Stralsunder Frankendamm am gestrigen Mittwoch, dem 01. Oktober 2025, gegen 22 Uhr, zwei offenbar alkoholisierte Personen fest. Ein Mann torkelte augenscheinlich auf der Straße hin- und her. Als der Mann den Streifenwagen entdeckte, rannte er mit geballten Fäusten auf den Streifenwagen zu. Anschließend lehnte er sich mit beiden Händen auf den ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 10:50

    POL-NB: Senioren erleidet schwere Kopfverletzungen nach Unfall mit Krankenfahrstuhl

    Bergen auf Rügen (ots) - Am gestrigen Mittwoch, dem 01. Oktober 2025, ereignete sich gegen 09:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Bergener Innenstadt. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 84-jährige Deutsche die Bahnhofstraße aus Richtung Breitsprecherstraße in Richtung Markt mit ihrem Krankenfahrstuhl. Auf Höhe der Physiotherapie wollte sie wenden. Dabei fiel ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 10:37

    POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach Straftäterin

    Ribnitz-Damgarten (ots) - Auf Beschluss des Amtsgerichtes Stralsund bittet die Kriminalpolizei in Ribnitz-Damgarten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung nach einer mutmaßlichen Straftäterin. Eine 51-jährige Deutsche zeigte der Polizei in Ribnitz-Damgarten bereits Anfang Juli 2025 an, dass ihre Geldbörse entwendet wurde. In der weiteren Folge wurde mit einer bei dem Diebstahl entwendeten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren