Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei stoppt rasenden Mopedfahrer in 30-Zone

Koserow (Insel Usedom) (ots)

Am gestrigen Mittwochabend, dem 1. Oktober 2025, entzog sich ein Mopedfahrer in Koserow augenscheinlich einer Verkehrskontrolle. In der Folge kam es offenbar zu einer Verfolgungsfahrt sowie zu Sachschäden am beteiligten Moped und an einem Streifenwagen.

Gegen 22:50 Uhr forderten Beamte des Polizeireviers Heringsdorf einen 18-jährigen deutschen Fahrer eines Kleinkraftrads der Marke Simson auf der Hauptstraße in Koserow zum Anhalten auf, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen.

Da der Mopedfahrer auf die Anhaltesignale des Funkstreifenwagens offenbar nicht reagierte, schalteten die Beamten das Blaulicht ein. Daraufhin habe der 18-Jährige beschleunigt. Während der folgenden Verfolgungsfahrt erreichte der Mopedfahrer nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zeitweise eine stark überhöhte Geschwindigkeit in einer 30-Zone.

Mit Unterstützung einer weiteren Streifenwagenbesatzung konnte der Mopedfahrer offenbar nach einem Zusammenstoß mit einem Baum gestoppt werden.

Durch eine Kollision im Zusammenhang mit der Verfolgungsfahrt entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von etwa 2.500 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie des grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrens aufgenommen.

