POL-MR: A-Klasse zerkratzt + Exhibitionist in Bus + Mit Zaun kollidiert + Auto überschlagt sich, Beteiligter flüchtet

Marburg: A-Klasse zerkratzt

Die Motorhaube und linke Fahrzeugseite einer schwarzen Mercedes A-Klasse zerkratzten Unbekannte in der Straße Auf der Weide. Der mehrere hundert Euro hohe Schaden entstand am Freitag, 23. Mai, zwischen 11.45 Uhr und 13.30 Uhr. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Exhibitionist in Bus

In der Buslinie 8 setzte sich am Donnerstag, 22. Mai, ein Mann in die Nähe einer 22-jährigen Marburgerin und fing an, sich gegen 14.10 Uhr zwischen den Haltestellen Alte Kasseler Straße und Erlenring selbst zu befriedigen. Aufgrund eines schwarzen Rucksacks auf dem Schoß bemerkte die Frau die Handlungen erst beim Aussteigen. Der Mann ist etwa 35 bis 40 Jahre alt und vermutlich etwa 170cm groß. Er hat kurze, glatte, dunkelblonde Haare und trug ein weinrotes Oberteil. Er stieg an der Haltestelle Kasseler Straße in den Bus ein. Die Polizei sucht weitere Zeugen und bittet um Hinweise zu dem bislang Unbekannten (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Mit Zaun kollidiert

Ein unbekannter Autofahrer kollidierte vermutlich bei einem Wendemanöver in der Liebigstraße mit dem Metallzaun an einer Hofeinfahrt. Dadurch entstand ein etwa 1.000 Euro hoher Schaden am Sandsteinfundament, der am Mittwoch, 21. Mai, gegen 13.45 Uhr festgestellt wurde. Wann der Unfall genau passierte, ist nicht bekannt, der Verursacher kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Weimar/ B3: Auto überschlagt sich, Beteiligter flüchtet

Drei Autos waren am Sonntag, 25. Mai, in einen Unfall auf der B3 in Richtung Gießen zwischen den Abfahrten Niederweimar und Roth verwickelt. Gegen 18.15 Uhr geriet der unbekannte Fahrer eines weißen Mercedes Kombi auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und stieß zunächst mit der linken Leitplanke zusammen, bevor er mit einem Adi A5 kollidierte. Der Audi kollidierte daraufhin mit der rechten Betonmauer und einem VW Polo, wodurch der VW ins Schleudern geriet, gegen die die rechte Betonmauer krachte und sich überschlug. Die vier Insassen im Audi im Alter zwischen 26 und 29 Jahren sowie der 19-jährige VW-Fahrer blieben ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Der Fahrer des weißen Mercedes flüchtete und fuhr weiter in Richtung Gießen. Die verbliebenen PKW mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 33.000 Euro. Die B3 in Richtung Gießen war zunächst voll und später teilweise gesperrt, bis die Fahrbahn gegen 19.50 Uhr wieder frei war. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise zum flüchtigen Fahrer: Wer hat den Unfall gesehen und sich noch nicht bei der Polizei gemeldet? Wem ist in diesem Zusammenhang an weißer Mercedes Kombi mit frischen Unfallschäden aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

