PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (928) Betrunkener beschädigte mehrere Fahrzeuge - Festnahme

Nürnberg (ots)

Ein 23-Jähriger steht im Verdacht, am Samstagabend (27.09.2025) in Nürnberg-Röthenbach mehrere Autos beschädigt zu haben. Anschließend griff er seinen Begleiter an. Die Polizei nahm den Mann fest.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 20:30 Uhr zwei Männer (23, 40), die offenbar betrunken durch die Heilsbronner Straße liefen. Der 23-Jährige trat hierbei gegen geparkte Autos und warf einen Roller um. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Kurz bevor die erste Streife vor Ort eintraf, fielen die beiden Personen in ein Gebüsch. Als der Mann seinen 40-jährigen Begleiter körperlich anging, griff der Zeuge verbal ein.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West nahmen den 23-Jährigen daraufhin vorläufig fest. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann offenbar insgesamt sechs Fahrzeuge beschädigt hat. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro.

Die Beamten brachten den Mann in eine Gewahrsamszelle, wo er wenig später eine technische Einrichtung beschädigte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth veranlassten die Polizisten eine Blutentnahme bei dem 23-Jährigen, der sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten muss.

Erstellt durch: Christian Seiler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 27.09.2025 – 18:49

    POL-MFR: (927) Versammlungsgeschehen in der Nürnberger Innenstadt am 27.09.2025

    Nürnberg (ots) - In der Nürnberger Innenstadt fanden am Samstag (27.09.2025) mehrere politische Versammlungen statt. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei waren im Einsatz und verhinderten das unmittelbare Aufeinandertreffen der unterschiedlichen politischen Lager. Rund 1200 Personen fanden sich gegen 12:00 Uhr am ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 15:27

    POL-MFR: (925) 14-jähriger Valentin E. aus Erlangen vermisst

    Erlangen (ots) - Seit Freitag (19.09.2025) wird der 14-jährige Valentin E. aus Erlangen vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten. Der 14-Jährige verließ am Freitagmorgen vergangener Woche die elterliche Wohnung und kehrte seitdem nicht mehr nachhause zurück. Im Verlauf der letzten Woche stand die Familie mehrmals in Kontakt mit dem 14-Jährigen, sodass nicht von einer konkreten Gefahr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren