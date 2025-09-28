Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (928) Betrunkener beschädigte mehrere Fahrzeuge - Festnahme

Nürnberg (ots)

Ein 23-Jähriger steht im Verdacht, am Samstagabend (27.09.2025) in Nürnberg-Röthenbach mehrere Autos beschädigt zu haben. Anschließend griff er seinen Begleiter an. Die Polizei nahm den Mann fest.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 20:30 Uhr zwei Männer (23, 40), die offenbar betrunken durch die Heilsbronner Straße liefen. Der 23-Jährige trat hierbei gegen geparkte Autos und warf einen Roller um. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Kurz bevor die erste Streife vor Ort eintraf, fielen die beiden Personen in ein Gebüsch. Als der Mann seinen 40-jährigen Begleiter körperlich anging, griff der Zeuge verbal ein.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West nahmen den 23-Jährigen daraufhin vorläufig fest. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann offenbar insgesamt sechs Fahrzeuge beschädigt hat. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro.

Die Beamten brachten den Mann in eine Gewahrsamszelle, wo er wenig später eine technische Einrichtung beschädigte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth veranlassten die Polizisten eine Blutentnahme bei dem 23-Jährigen, der sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten muss.

Erstellt durch: Christian Seiler

