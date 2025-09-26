Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (926) Mit Schulkindern besetzter Kleinbus prallte gegen geparktes Auto - mehrere Personen verletzt

Schwabach (ots)

Am Freitagmittag (26.09.2025) kollidierte im Kammersteiner Gemeindeteil Barthelmesaurach (Lkrs. Roth) ein Schulbus mit einem geparkten Pkw, wordurch sich mehrere Personen Verletzungen zuzogen. Zahlreiche Rettungskräfte sowie zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Gegen 13:00 Uhr befuhr ein Ford Transit die Nördlinger Straße in Richtung Kapsdorf. Das als Schulbus eingesetzte Fahrzeug war neben der 52-jährigen Fahrerin und ihrer 25-jährigen Beifahrerin mit vier Kindern im Grundschulalter besetzt. Mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache verlor die Busfahrerin etwa auf Höhe der Grundschule das Bewusstsein, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen einen geparkten Mercedes, in dem eine 48-jährige Frau saß. Durch die Wucht der Kollision kippte der Ford um und blieb auf der rechten Fahrzeugseite liegen.

Ersthelfer, die das Geschehen beobachtet hatten, verschafften sich Zugang zu dem Ford und leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen bei der 52-Jährigen ein, die später durch verständigte Rettungskräfte erfolgreich fortgeführt wurden. Aufgrund des Zusammenstoßes erlitt die Mercedes-Fahrerin mittelschwere Verletzungen. Die Beifahrerin des Ford sowie die vier Schulkinder zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Während mehrere Streifen der Polizeiinspektion Schwabach das Geschehen vor Ort aufnahmen, waren rund 85 haupt- und ehrenamtliche Einsatzkräfte der Feuerwehren Kammerstein und Aurachhöhe, des Rettungsdienstes, des Bevölkerungsschutzes sowie der PSNV vor Ort. Zudem flogen zwei Rettungshubschrauber die Örtlichkeit an. Die Nördlinger Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme für den Fahrverkehr gesperrt.

Da sich das Geschehen gegen Schulschluss in unmittelbarer Nähe der Grundschule ereignete, wird die Schule die Eltern im Nachgang ergänzend mit einem Elternbrief informieren. Zudem wird in der kommenden Woche in der Schule eine entsprechende Nachbereitung stattfinden, in deren Fokus unter anderem verschiedene Betreuungsangebote stehen.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell