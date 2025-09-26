Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (925) 14-jähriger Valentin E. aus Erlangen vermisst
Erlangen (ots)
Seit Freitag (19.09.2025) wird der 14-jährige Valentin E. aus Erlangen vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.
Der 14-Jährige verließ am Freitagmorgen vergangener Woche die elterliche Wohnung und kehrte seitdem nicht mehr nachhause zurück. Im Verlauf der letzten Woche stand die Familie mehrmals in Kontakt mit dem 14-Jährigen, sodass nicht von einer konkreten Gefahr auszugehen ist. Zuletzt konnte Valentin E. am Mittwoch (24.09.2025) in Spardorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) gesehen werden.
Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:
14 Jahre alt, circa 170 cm groß, schlanke Statur, kurze dunkelblonde Haare, welche Kleidung der 14-Jährige trug ist nicht bekannt.
Ein Lichtbild des Vermissten steht als Download unter folgendem Link zur Veröffentlichung zur Verfügung:
https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/091485/index.html
Die Polizei bittet auf der Suche nach dem Vermissten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 oder der Polizeinotruf 110 entgegen.
Erstellt durch: Michael Petzold
