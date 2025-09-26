Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (924) Schwerer Verkehrsunfall bei Roßtal.

Roßtal (ots)

Am Donnerstagnachmittag (25.09.2025) ereignete sich auf der Kreisstraße FÜ 22 bei Roßtal (Lkrs. Fürth) ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei kam es zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem sich mehrere Personen zum Teil schwere Verletzungen zuzogen.

Der 18-jährige Fahrer eines blauen VW Lupo war gegen 16:30 Uhr zusammen mit einem 19-jährigen Beifahrer auf der Kreisstraße von Clarsbach in Richtung Roßtal unterwegs. Auf etwa halber Strecke geriet er aus noch ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit dem entgegenkommenden Skoda eines 34-Jährigen zusammen. Bei dem Verkehrsunfall wurden alle drei Personen verletzt.

Der 18-jährige Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten ihn mit Spezialwerkzeug aus dem Fahrzeugwrack. Sein Beifahrer und der 34-jährige Fahrer des entgegenkommenden Pkw konnten sich selbstständig aus den Fahrzeugen befreien. Der Rettungsdienst brachte alle Verletzten zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr sperrten die Unfallstelle zeitweise in beide Richtungen.

Beamte der Polizeiinspektion Stein haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

