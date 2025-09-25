Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (921) Bewaffneter Überfall auf Tankstelle - Ermittlungserfolg

Hersbruck (ots)

Wie mit Meldung 887 berichtet, überfiel ein zunächst Unbekannter am 14.09.2025 eine Tankstelle in Hersbruck (Lkrs. Nürnberger Land). Nach umfangreichen und intensiven Ermittlungen gelang es der Kriminalpolizei Schwabach, zwei Tatverdächtige zu identifizieren und festzunehmen.

Am Sonntagabend gegen 18:50 Uhr betrat ein bewaffneter und vermummter Mann eine Tankstelle in der Nürnberger Straße im Ortsteil Altensittenbach. Er bedrohte die Angestellte und floh anschließend mit der Beute in unbekannte Richtung. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber der Bayerischen Bereitschaftspolizei gelang dem Unbekannten die Flucht.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf am Tatort die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen. Die weiteren Ermittlungen übernahm das für Eigentumsdelikte zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei. Die Beamten werteten in den folgenden Tagen eine Vielzahl von Spuren aus, führten Vernehmungen durch und prüften Anhaltspunkte zu einem möglichen Fluchtfahrzeug.

Im Zuge der akribischen Ermittlungsarbeit, die in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth geführt wurde, richtete sich der Tatverdacht gegen einen 30-jährigen Mann und eine 29-jährige Frau.

Durch weitere intensive Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei Schwabach den Tatverdacht gegen die beiden Personen so weit erhärten, dass die Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen die noch Flüchtigen beantragen konnte.

Die Beamten konnten die beiden Tatverdächtigen letztendlich in Schleswig-Holstein lokalisieren. Bei der Festnahme durch Kräfte der Polizeidirektion Kiel am Abend des 23.09.2025 leistete der 30-jährige Mann Widerstand, indem er die Beamten mit einem Messer angriff. Er konnte von den Beamten überwältigt werden. Die Beamten blieben dabei unverletzt. Die beiden Tatverdächtigen werden in eine bayerische Justizvollzugsanstalt überstellt und müssen sich nun wegen Raubüberfalls auf eine Tankstelle strafrechtlich verantworten.

