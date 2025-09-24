PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (918) Betrügerische Spendensammler aufgetreten - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am Dienstagmittag (23.09.2025) sammelten mehrere Personen in Nürnberg in betrügerischer Absicht Geld für einen vermeintlich guten Zweck. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 11:00 Uhr teilte der Sicherheitsdienst der Messe Nürnberg der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd mit, dass sich mehrere verdächtige Personen im Umfeld der Messe aufhielten und Besucher ansprachen, um Spenden zu sammeln. Dabei gaben sich die Tatverdächtigen als taubstumm und/oder gehörlos aus.

Als ein Zeuge sie darauf ansprach, flüchteten die falschen Spendensammler zunächst. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd konnte im Nahbereich insgesamt sieben Tatverdächtige feststellen. Diese führten teilweise mehrere hundert Euro Bargeld und gefälschte Spendenlisten mit sich. Andere Spendenzettel fanden die Beamten in Mülleimern. Diese hatten die Betrüger mutmaßlich selbst entsorgt.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Personen müssen sich nun wegen Betrugsverdachts strafrechtlich verantworten. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte gegen zwei Personen Haftantrag. Diese werden am heutigen Tag dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Erstellt durch: Michael Sebald / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

