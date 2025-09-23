PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (916) 76-jähriger Murat A. aus Nürnberg vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots)

Seit Freitag (19.09.2025) wird der 76-jährige Murat A. aus Nürnberg vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.

Der Vermisste verließ am Abend seine Wohnung in der Fuggerstraße und ist seitdem von seinen Angehörigen nicht mehr gesehen worden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Ein Lichtbild des Vermissten kann unter folgendem Link abgerufen werden:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/091311/index.html

Der Vermisste trug zuletzt eine schwarze Hose, einen blauen Pullover, eine dunkelblaue West und graue Turnschuhe. Er ist an beiden Handrücken tätowiert.

Die Polizei bittet bei der Suche nach Murat A. um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort des 76-Jährigen nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112 3333, der Polizeinotruf sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

