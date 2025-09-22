PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (913) Versammlungsgeschehen in der Nürnberger Innenstadt am 22.09.2025

Nürnberg (ots)

Am Montagabend (22.09.2025) betreute die Polizei in der Nürnberger Innenstadt eine politische Versammlung und vier Gegenkundgebungen. Die Einsatzkräfte konnten ein unmittelbares Aufeinandertreffen der unterschiedlichen politischen Lager verhindern.

Zur Kundgebung mit dem Titel "Für Meinungsfreiheit - Gegen politische Gewalt!" sammelten sich ab 18:30 Uhr rund 70 Teilnehmer auf dem Rathausplatz. Zeitgleich formierten sich in unmittelbarer Nähe vier Gegenproteste ("Vor Gott sind alle Menschen gleich", "Nürnberg Nazifrei", "Mahnwache gegen die Montagsdemo vom Team Menschenrechte", "Musiker*innen gegen Nazis") an denen in der Spitze rund 300 Personen teilnahmen.

Gegen 19:15 Uhr formierten sich die Teilnehmer der erstgenannten Versammlung zu einem Demonstrationszug, welcher sich auf der festgelegten Wegstrecke durch die Nürnberger Innenstadt bewegte. Die Gegendemonstranten beteiligten sich ebenfalls an einem Aufzug mit alternativer Route.

An Örtlichkeiten entlang der Wegstrecke ließen sich Teilnehmer des Gegenprotests zu Sitzblockaden nieder, wobei der Demonstrationszug durch die Einsatzkräfte an den Blockaden vorbeigeleitet werden konnte.

Im Gesamtverlauf musste vereinzelt unmittelbarer Zwang angewandt werden.

Das Demonstrationsgeschehen war gegen 20:25 Uhr beendet.

Unter Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren zahlreiche Einsatzkräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Nürnberger Verkehrspolizei sowie der Kriminalpolizei Nürnberg im Einsatz.

Erstellt durch: Janine Mendel

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 14:48

    POL-MFR: (912) Geldabholer nach Callcenterbetrug festgenommen

    Höchstadt a.d. Aisch (ots) - Am vergangenen Freitag (19.09.2025) gelang es der Polizei in Höchstadt a.d. Aisch (Lkrs. Erlangen-Höchstadt), einen 18-Jährigen im Zusammenhang mit einem sog. Callcenterbetrug festzunehmen. Hierdurch konnten die Beamten eine Geldübergabe von hohem Wert verhindern. Ein 70-jähriger Mann aus Höchstadt a.d. Aisch bekam um die Mittagszeit einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 14:08

    POL-MFR: (911) Ladendieb schlug auf Detektiv ein - Festnahme

    Nürnberg (ots) - Am Samstagnachmittag (20.09.2025) widersetzte sich ein Ladendieb in der Nürnberger Innenstadt seiner Festhaltung. Mit Hilfe eines Passanten konnten die Detektive den Tatverdächtigen überwältigen und der Polizei übergeben. Gegen 13:30 Uhr hielt sich der mutmaßliche Ladendieb in einem Bekleidungsgeschäft in der Breiten Gasse auf. Dort packte er 18 Kleidungsstücke im Gesamtwert von mehreren hundert ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 13:51

    POL-MFR: (910) Streit zwischen Männern eskalierte - Zeugen gesucht

    Nürnberg (ots) - Bereits am 16.08.2025 (Samstag) kam es im Nürnberger Stadtteil Rosenau zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 38-Jährigen, der von einem Unbekannten geschlagen wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Gegen 17:25 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle die Meldung über eine Schlägerei in der Nähe des Spielplatzes im Rosenaupark ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren