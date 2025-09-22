PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (910) Streit zwischen Männern eskalierte - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Bereits am 16.08.2025 (Samstag) kam es im Nürnberger Stadtteil Rosenau zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 38-Jährigen, der von einem Unbekannten geschlagen wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Gegen 17:25 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle die Meldung über eine Schlägerei in der Nähe des Spielplatzes im Rosenaupark in der Bleichstraße ein. Ein Mann soll dort von einem Unbekannten geschlagen worden sein. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte trafen auf den Verletzten. Aufgrund seiner Alkoholisierung war eine Verständigung zunächst nur erschwert möglich.

Ersten Angaben zufolge saß er gerade auf einer Parkbank, als er mit einem Unbekannten in Streit geriet, der ihn dabei auch am Kragen packte. Ein weiterer Unbekannter kam hinzu, schlug dem 38-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und trat den am Boden Liegenden mit dem Fuß gegen den Kopf. Anschließend flüchteten beide Männer in Richtung Bärenschanzstraße. Nach ersten Erkenntnissen sollen die Männer in Begleitung von zwei Frauen gewesen sein. Auch diese hatten sich vor Eintreffen der Polizei entfernt.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen Unbekannt ein.

Zeugen, insbesondere die beiden Frauen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 6115 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

