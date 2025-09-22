PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (909) Einbruch in ein Schulgebäude - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Im Zeitraum von Freitag (19.09.2025) bis Sonntag (21.09.2025) brachen Unbekannte in ein Schulgebäude in Nürnberg ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen 16:00 Uhr (Fr) und 10:00 Uhr (So) gewaltsam über eine Tür Zugang zu dem Gebäude der Georg-Ledebour-Schule in Langwasser. In der Schule brachen die Täter mehrere Büros und Schränke auf. Daraus entwendeten sie unter anderem Bargeld und Wertgegenstände. Der durch die Einbrecher verursachte Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort durch und sicherte unter anderem Spuren. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

