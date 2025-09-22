Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (909) Einbruch in ein Schulgebäude - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Im Zeitraum von Freitag (19.09.2025) bis Sonntag (21.09.2025) brachen Unbekannte in ein Schulgebäude in Nürnberg ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen 16:00 Uhr (Fr) und 10:00 Uhr (So) gewaltsam über eine Tür Zugang zu dem Gebäude der Georg-Ledebour-Schule in Langwasser. In der Schule brachen die Täter mehrere Büros und Schränke auf. Daraus entwendeten sie unter anderem Bargeld und Wertgegenstände. Der durch die Einbrecher verursachte Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort durch und sicherte unter anderem Spuren. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.

