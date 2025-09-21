PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (907) Zahlreiche Pkw beschädigt - Festnahme

Nürnberg (ots)

In der Nacht auf Samstag (20.09.2025) schlug und trat ein zunächst unbekannter Täter offenbar wahllos auf Pkw in St. Johannis ein. Beamte der zivililen Einsatzgruppe Nürnberg nahmen einen Tatverdächtigen fest.

Gegen 02:30 Uhr meldete sich ein Passant über den Polizeinotruf und gab an, dass er soeben beobachten konnte, wie ein Mann in der Burgschmietstraße auf einen geparkten Pkw einschlug. Von dem Fahrzeug soll er bereits einen Außenspiegel abgechlagen haben. Mehrere Streifen fahndeten daraufhin nach dem unbekannten Täter. Beamten der zivilen Einsatzgruppe gelang es wenige Minuten später, die Person, auf die die übermittelte Personenbeschreibung zutraf, ausfindig zu machen und vorläufig festzunehmen. Gegenüber den Beamten räumte der 23-jährige Tatverdächtige nicht nur ein, der Gesuchte zu sein, sondern auch, dass er weit mehr als nur das eine Fahrzeug beschädigt hat. Die Ermittlungen vor Ort durch die Polizeiinspektion Nürnberg-West ergaben, dass mindestens 25 Fahrzeuge beschädigt wurden.

Gegen den 23-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ein. Weitere mögliche Geschädigte aus dem Umfeld der Burgschmietstraße werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nürnberg-West in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Marc Siegl

