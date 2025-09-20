Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (904) Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 9

Nürnberg (ots)

Am Samstagnachmittag (20.09.2025) kam ein Pkw auf der A9 von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Grünstreifen liegen. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Der VW Sharan war gegen 16:20 Uhr auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Nürnberg Fischbach und derm Autobahnkreuz Nürnberg verlor der 75-jährige Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Der VW kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet über die Schutzplanke und überschlug sich im angrenzenden Grünstreifen. Hier kam das Fahrzeug zum Liegen.

Neben mehreren Streifen der Verkehrspolizei Feucht eilten auch zahlreiche Rettungskräfte sowie ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle. Der Mann musste aus dem Fahrzeug geborgen werden. Dennoch kam für ihn jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Beamten haben vor Ort die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. Auf Anordnung der Staatswanwaltschaft werden sie hierbei von einem Gutachter unterstützt.

Die BAB 9 war für etwa eine Stunde voll gesperrt. Im Anschluss konnte der Verkehr über eine Fahrspur an der Unfallstelle vorbei abfließen.

Erstellt durch: Marc Siegl

