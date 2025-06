Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fundhund sucht Besitzer(in)

Unnau (ots)

In den frühen Morgenstunden des 08.06.2025 wurde in der Schwimmbadstraße in Unnau ein männlicher (vermtl.) Yorkshire Terrier aufgefunden. Das Tier befindet sich aktuell noch bei der Polizei Hachenburg und kann dort mit entsprechendem Eigentumsnachweis abgeholt werden.

